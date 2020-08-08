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9 إصابات بفيروس كورونا أربع منها محلية

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9 إصابات بفيروس كورونا أربع منها محلية 9 إصابات بفيروس كورونا أربع منها محلية

جى بي سي نيوز :- سُجلت في الأردن، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، 4 منها محلية، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 1246 إصابة، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتعود الحالات المحلية إلى إصابتين مخالطتين لحالة في محافظة إربد أعلنت إصابته الجمعة، وحالة أخرى في محافظة إربد لإمرأة في الستينيات من عمرها يُستقصى عن سبب إصابتها، وحالة من محافظة إربد لمواطن يعمل في مركز حدود جابر، ويُستقصى عن سبب إصابته.

أما الحالات الخارجية فتعود إلى حالتين قادمتين من السعوديّة والإمارات، وثلاث حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

ولم تُسجّل أيّ حالة شفاء جديدة، فيما أُجري 5827 فحصا مخبريّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 640548 فحصاً.

جي بي سي نيوز

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