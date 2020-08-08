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أمانة جدة تُغلق 28 صالون حلاقة لم يتقيد بالاحترازات الوقائية خلال العيد

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أمانة جدة تُغلق 28 صالون حلاقة لم يتقيد بالاحترازات الوقائية خلال العيد أمانة جدة تُغلق 28 صالون حلاقة لم يتقيد بالاحترازات الوقائية خلال العيد
بعد رصد مراقبي البلديات عدم التزامها

أمانة جدة تُغلق 28 صالون حلاقة لم يتقيد بالاحترازات الوقائية خلال العيد

أغلقت أمانة محافظة جدة 28 صالون حلاقة مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن مراقبي البلديات الفرعية رصدوا خلال أيام عيد الأضحى المبارك عدم تقيد تلك المحال بالأنظمة، حيث لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات البلدية والتدابير الاحترازية.

وأضاف "الزهراني" أنه تم تكثيف الجولات الرقابية من قِبل البلديات الفرعية في الفترة الصباحية والمسائية خلال تلك الفترة؛ للتأكد من التزام صوالين الحلاقة بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية.

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات وملاحظات عبر مركز الاتصال 940.أمانة جدة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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