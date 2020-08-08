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جي بي سي نيوز :- اقتحم متظاهرون لبنانيون السبت، مبنى جمعية المصارف في العاصمة بيروت، وشهد وسط بيروت مظاهرات عارمة سقط خلال عشرات الجرحى جراء اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

وتوترت الأجواء أمام البرلمان اللبناني بعد إلقاء بعض المحتجين الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بدورها بالقنابل المسيلة للدموع.

بالمقابل ذكرت قيادة الجيش اللبناني في تعليق لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن ​قطع الطرق​ والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وتستمر التحقيقات في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، وقد تم توقيف 19 شخصا، حتى الآن، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام ​الجمارك​، بدري ضاهر.

وكالات