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شاهد .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ويلقي القبض على مرتكبيها

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شاهد .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ويلقي القبض على مرتكبيها شاهد .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ويلقي القبض على مرتكبيها

شاهد .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ويلقي القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تم القبض على مواطنين ارتكبا 24 جريمة تمثلت في سرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة، وعثر بحوزتهما على (420) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وأشار المقطع إلى ارتكاب ثلاثة أشخاص لأربعة جرائم، تمثلت في العبث بأجهزة الصرف، وافتعال عطل بخانة استلام النقود مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.

وأشار إلى تشكيل عصابي مكون من سبعة وافدين من جنسية آسيوية ارتكبوا (250) حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ (3,750,000) ريال، من مواقع تابعة لشركة الكهرباء من عدة أحياء.

ولفت المقطع إلى امتهان اثنين من جنسية إفريقية من مخالفي نظام أمن الحدود كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها، والتعاون مع ثلاثة وافدين في شراء المسروقات وبيعها.

كما أشار المقطع إلى قيام مواطن بسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل وإشعال النار فيها.

وأشار إلى سرقة مواطنين ومقيم من جنسية عربية لمبلغ (180,000) ريال ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (200,000) ريال من أحد المنازل، فيما ضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات.

واستعرض قيام مواطنين بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات، والاستيلاء على معدات زراعية ومواد تعمير وبناء.

واستعرض المقطع تشكيلاً عصابيًا مكونًا من خمسة أشخاص قاموا بسرقة أحد المنازل والاستيلاء على مبلغ مالي يبلغ قرابة 150 ألف ريال، وذهب ومجوهرات تقدر قيمتها بحوالي مليون ومائتي ألف ريال. الأمن العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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