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أمين عسير يزور مهرجان العنب بـ"الماوين"

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اطلع على فعالياته وتفقَّد الخدمات البلدية المقدَّمة

أمين عسير يزور مهرجان العنب بـ

زار أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، مهرجان العنب الذي يقام ضمن فعاليات صيف عسير بمركز الماوين، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وتجوَّل "الحميدي" في أركان المهرجان مطلعًا على جميع فعالياته، وتفقَّد جميع الخدمات البلدية المقدمة.

وأشاد "الحميدي" بمستوى مهرجان العنب الذي يشهد تطورًا كبيرًا من خلال الفعاليات والأركان المختلفة بمشاركات متنوعة؛ إذ استمع خلال جولته إلى شرح مفصل عن أبرز ما يقدَّم خلال إقامة المهرجان لزواره من المنطقة ومن خارجها. كما اطلع على المنتجات المختلفة التي تقدَّم بمشاركات متنوعة، وخصوصًا أن مهرجان العنب يعدُّ واحدًا من أهم الفعاليات التي تشتهر بها منطقة عسير لما يتميز به من إرث تاريخي أصيل.

أمين عسير يزور مهرجان العنب بـ

صيف عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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