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وفاة زوجة سفير هولندا متأثرة بإصابتها في انفجار بيروت

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وفاة زوجة سفير هولندا متأثرة بإصابتها في انفجار بيروت وفاة زوجة سفير هولندا متأثرة بإصابتها في انفجار بيروت

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة الخارجية الهولندية إن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت يوم السبت، متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأوضحت الوزارة أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت.

وتسبب الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية، وإصابة 4 أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.

ووفقا لمصادر ذات صلة فإن هيدفيغ فالتمانز-موليير، البالغة من العمر 55 عاما، تعمل في مكتب وزارة الخارجية الهولندي، مع زوجها السفير، يان فالتمانز.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، إن 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.

وتسبّب انفجار بيروت بتشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممن تصدّعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم 100 ألف طفل وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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