★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- قالت وسائل إعلام محلية لبنانية، إن قوات مكافحة الشغب اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحاولون الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط بيروت.

أعلن نواب كتلة الكتائب التقدم باستقالتهم من البرلمان اللبناني، وذلك على خلفية حادث انفجار بيروت، والذى وقع في المرفأ وراح ضحيته عشرات القتلى، وآلاف المصابين.

وأعلنت السلطات اللبنانية، صباح اليوم، أن 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد وقوع حادث الانفجار والذى أودي بحياة العشرات، وإصابة الآلاف من الشعب اللبناني جراء الانفجار الضخم.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، أن عدد الضحايا نتيجة انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 154، وأن عشرين في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا الى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بالغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

وكالات