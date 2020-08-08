أخبار عاجلة

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان -
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020 -
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأمن اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان ..

Print
الأمن اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان .. بالفيديو الأمن اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان ..

جي بي سي نيوز :- قالت وسائل إعلام محلية لبنانية، إن قوات مكافحة الشغب اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحاولون الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط بيروت.

 

أعلن نواب كتلة الكتائب التقدم باستقالتهم من البرلمان اللبناني، وذلك على خلفية حادث انفجار بيروت، والذى وقع في المرفأ وراح ضحيته عشرات القتلى، وآلاف المصابين.

وأعلنت السلطات اللبنانية، صباح اليوم، أن 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد وقوع حادث الانفجار والذى أودي بحياة العشرات، وإصابة الآلاف من الشعب اللبناني جراء الانفجار الضخم.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، أن عدد الضحايا نتيجة انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 154، وأن عشرين في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا الى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بالغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

 

 وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"

بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"

بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"

بالفيديو .. ثعبان يقضي على 9 رؤوس خراف بـ"شواص"

بالفيديو.. لحظة ضبط المشتبه فيه بحادث إطلاق نار يزامن مؤتمراً لــ"ترامب"

بالفيديو.. لحظة ضبط المشتبه فيه بحادث إطلاق نار يزامن مؤتمراً لــ"ترامب"

لبنان.. الأمن يطلق قنابل غاز على محتجين وسط بيروت .. بالفيديو

لبنان.. الأمن يطلق قنابل غاز على محتجين وسط بيروت .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية