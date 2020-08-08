الهلال "يفرمل" النصر.. الأهلي ينتفض.. والاتحاد يعود لدوامة الأحزان

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وسط غياب الجماهير.. "حمدالله" غاب في "الديربي".. هدف "قوميز" الأفضل

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (54 نقطة) تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بل ووسع الفارق مع أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي النصر الوصيف (45 نقطة) إلى 9 نقاط.



وجاءت جولة العودة والتي تحمل الرقم 23 بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر (بسبب جائحة فيروس كورونا)، وحملت مسمى "عيدنا عيدين" بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وخروجه من المستشفى معافى ولله الحمد، بالإضافة لفرحة عيد الأضحى المبارك.



كما حظيت جولة "عيدنا عيدين" بممر شرفي لأبطال الصحة والقطاعات الأمنية؛ تقديراً لدورهم العظيم في الوقوف في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

"سبق" تقرأ أهم أوراق الجولة 23 من الدوري:

صدارة الهلال وتراجع النصر

ضرب الهلال أكثر من عصفور بحجر واحده في هذه الجولة، بعد أن أسقط النصر في ديربي الرياض برباعية، حيث واصل تمسكه بالصدارة، ووسع الفارق إلى تسع نقاط، وبات قريباً من تحقيق اللقب الاستثنائي، لكن حظوظ النصر ما زالت قائمة في المنافسة في حال تعثر الهلال في الجولات المقبلة.

الأهلي ينتفض والاتحاد يترنح

واصل الأهلي انتفاضته وحقق فوزاً مهماً على نظيره الحزم برباعية (الثالث - 40 نقطة)، رغم المستوى الفني المتواضع إلا أن الكتيبة الخضراء تسير نحو الصدار ة بهدوء.

في المقابل عاد الجار والغريم التقليدي الاتحاد (13- 23 نقطة) إلى دوامة الخسائر، حينما سقط خارج أرضه أمام أبها، وجدد جراح محبيه، وبات مهدداً حقيقياً نحو الهبوط.



"حمدالله " يتصدر و"قوميز" يطارده

ما زال مهاجم النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله يتصدر قائمة الهدافين (18 هدفاً) رغم غيابه عن التسجيل في "ديربي العاصمة"، وسط مطاردة من مهاجم الهلال الفرنسي قوميز (16 هدفاً) ومهاجم الأهلي السوري عمر السومة (14 هدفاً).



وكان هدف "قوميز" الرابع في مرمى النصر، قد حصد الأفضلية في هذه الجولة، بعد أن تم اختياره كأجمل الأهداف من قبل اللجنة الفنية في رابطة الدوري.



الإثارة تتجدد في "ديربي جدة"

من المنتظر أن يحظى "ديربي جدة"، غداً الأحد في افتتاح الجولة 24، باهتمام جماهيري واسع، حيث يسعى الأهلي لمواصلة زحفه نحو الصدارة، بينما يأمل الاتحاد تحسين مركزه في سلم الترتيب ومصالحة جماهيره، حيث بات (يحوم) في دائرة خطر الهبوط.

