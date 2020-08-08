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تصريح إثيوبي صادم: لن نوقّع على اتفاق لتمرير نسب محدّدة من المياه لدول المصب

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تصريح إثيوبي صادم: لن نوقّع على اتفاق لتمرير نسب محدّدة من المياه لدول المصب تصريح إثيوبي صادم: لن نوقّع على اتفاق لتمرير نسب محدّدة من المياه لدول المصب
"الخارجية": ملتزمون بمراعاة مخاوف والسودان وقت الجفاف وسنواصل ملء السد

تصريح إثيوبي صادم: لن نوقّع على اتفاق لتمرير نسب محدّدة من المياه لدول المصب

رفض المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي؛ إمكانية توقيع بلاده اتفاقاً يشترط تمرير حصص محدّدة من مياه سد النهضة لدول المصب، السودان ومصر.

وأفاد مفتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بأن المقترح الذي قدّمته إثيوبيا في المفاوضات، أكّدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.

وأوضح أن إثيوبيا تتحسب لذلك، وتضع اعتباراً للتعامل مع حالات الجفاف تلك بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقّع على اتفاق ملزم يحدّد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب.

وأضاف مفتي؛ أن أديس أبابا أكّدت لدولتَي المصب السودان ومصر، مواصلتها مراحل ملء السد، وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، وفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية.

وأوضح مفتي؛ أن هذه القضايا لها منبر آخر، قائلاً: "تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث، وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفاً فيها"، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة.

وأعلنت مصر والسودان، الأربعاء الماضي، تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدّمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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