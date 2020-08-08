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"القيادة" تهنئ "حليمة يعقوب" بذكرى اليوم الوطني لـ "سنغافورة"

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"القيادة" تهنئ "حليمة يعقوب" بذكرى اليوم الوطني لـ "سنغافورة" "القيادة" تهنئ "حليمة يعقوب" بذكرى اليوم الوطني لـ "سنغافورة"
عبر برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة حليمة يعقوب؛ رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، مماثلة لرئيسة جمهورية سنغافورة.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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