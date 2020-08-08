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لبنان : ارتفاع اعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154 قتيلا و5 الاف جريح

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لبنان : ارتفاع اعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154 قتيلا و5 الاف جريح لبنان : ارتفاع اعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى 154 قتيلا و5 الاف جريح

 جى بي سي نيوز :-أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن حصيلة جديدة لضحايا انفجار مرفأ بيروت قبل 3 ايام بلغت 154 قتيلا وحوالي 5 الاف جريح من بينهم 120 حالة حرجة".
واشار الجيش اللبناني اليوم الى" انه عُثر اليوم تحت انقاض مرفأ بيروت على 3 جثث كانوا يعملون في المرفأ وما يزال البحث جاريا عن ثمانية مفقودين آخرين". بدورها اعلنت منظمة "اليونيسف" في بيان صدر عن مكتبها في بيروت ان عدد الاطفال اللبنانيين الذين شردوا نتيجة الانفجار وصل الى مئة الف طفل"، لافتة الى ان 120 مدرسة تخدم 55 الف طفل تعرّضت لأضرار مختلفة".
واعلن الامين العام للهيئة العليا للاغاثة التابعة لرئاسة اللبنانية اللواء محمد خير في بيان" ان هناك حوالي ثمانية الاف منزل متضرر في بيروت ، وان العمل جار بالتعاون مع الجيش للانتهاء من اعمال الكشف على الاضرار".

جي بي سي نيوز

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