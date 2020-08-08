أخبار عاجلة

انتخابات شيوخ مصر-مريم محمد”مراقب لإنتخابات مجلس الشيوخ“والحديث عن متابعة سير العملية الإنتخابية أمس -
انتخابات شيوخ مصر - إنتخابات مجلس الشيوخ وكيف يتابعها المراقبون من الشباب؟ -
القوات المسلحة تواصل تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالتعاون مع الداخلية في يومها الثاني -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان -
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020 -
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا" -
خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد -
إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بدائرة التبين جنوب القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أهالي "جحا المسارحة" لـ"نزاهة": حماية القرية من سيول خلب متعثرة منذ 8 أعوام

Print
قالوا إن البلدية قررت إنشاء المشروع قبل سنوات وتوقَّف دون توضيح الأسباب

أهالي

اعترف المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة جنوب "جازان" بتعثر مشروع مصد الحماية من سيول وادي خلب بقرية جحا، الذي يتكون من طريق دائري أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك اعتراضات حدثت في السابق من قِبل بعض الأهالي على المشروع.

وتفصيلاً، قال محمد الكليبي لـ"سبق" إن مشروع المصد "الطريق الدائري" قديم، وتعثر منذ زمن. موضحًا أن بعض أهالي القرية اعترضوا على المشروع، وتعاقب على البلدية عدد من الرؤساء، ولم يكمل حتى الوقت الحاضر.

وأضاف "الكليبي": من وجهة نظري يتم التقدم بطلب من الأهالي لرئيس البلدية المعيَّن حديثًا للخروج والمعاينة على الطبيعة، ومن ثم يتخذ القرار بناء على الواقع وطلب الأهالي.

وقال السكان إن مشروع الطريق الدائري بالقرية، وهو عبارة عن مصد لحمايتها من سيول وادي خلب، متعثر منذ أكثر نحو ثمانية أعوام، وذلك بعد قيام الشركة المنفذة بمسحه وردمه دون سفلتته، ثم المغادرة. مشيرين إلى أن العمل توقف بالمشروع، ولم يلتفت إليه أحد حتى أصبح في طي النسيان مهددًا القرية في حال فاضت مياه الوادي.

وبيَّنوا أن البلدية قررت إنشاء المشروع بعد أن دهمت السيول القرية قبل سنوات غير أنه لم يُكمل دون توضيح أي أسباب.

وطالب الأهالي أمانة جازان بإكمال المشروع، وتدخُّل "نزاهة" لفتح تحقيق في أسباب تعثره طول هذه الفترة.

وتتعرض منطقة جازان خلال هذه الفترة لأمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية وانهيارات صخرية في القطاع الجبلي، ودخول المياه لبعض المنازل؛ ما استدعى إيواء بعض السكان بحسب بيان أصدرته المديرية العامة للدفاع المدني.

أهالي

أهالي

سيول أمطار جازان أحد المسارحة بلدية أحد المسارحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل

النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل

"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك

"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك

المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020

سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020

شبكة عيون الإخبارية