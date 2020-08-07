"العثيم" يشيد بتوجيه أمير القصيم بالتيسير على الباعة المتجولين أيام عيد الأضحى

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قال إن الكثير من رجال الأعمال بدؤوا مسيرتهم من خلال هذه الأعمال البسيطة

عبر عبد الله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة عن إشادته بتوجيه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم للقطاعات الحكومية المعنية بالمنطقة، والذي تضمن التيسير على الباعة المتجولين بتوفير المواقع والأماكن والتسهيل لهم لممارسة البيع دعماً لهم وتعزيزاً للحراك الاقتصادي لأبناء القصيم في أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، قال "العثيم" إن هذا التوجيه الداعم والمحفز للشباب والأسر المنتجة يأتي امتداداً للتوجيهات المباركة لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود "يحفظهما الله ".

وأشار إلى أن هذه التوجيهات والمبادرة المباركة التي هدفت للتيسير على الباعة المتجولين تحقق الكثير من المقاصد المهمة في دعم هذه الأسر بتوفير فرص العمل المناسبة وفتح أبواب الرزق لهم وتشجيعهم للدخول إلى عالم العمل الخاص والتجارة بكل الثقة والاطمئنان.

وبيّن العثيم أن الكثير من رجال الأعمال بدؤوا مسيرتهم من خلال هذه الأعمال البسيطة التي تعد بمثابة مدرسة نموذجية للتأهيل وصقل الخبرات, وكأن المشهد يعيد إلى ذاكرتي بعض مواقف البدايات حيث كنت أمارس البيع بذات الطريقة, وأن ما حصلت عليه من تشجيع ودعم كان الدافع والعون لي من بعد توفيق الله لتحقيق النجاح.

وأكد على أهمية تشجيع الشباب وفتح الطريق أمامهم ورعاية طموحهم ليكونوا رواد أعمال مميزين ليشاركوا بفاعلية في بناء مجتمع مزدهر قائم على تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام.

واختتم العثيم تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عبدالله العثيم