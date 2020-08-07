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شاهد.. "حزام دائري" يحاصر "غصينية أحد المسارحة" ويُغرق المنازل

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يرتفع عنها بأمتار عدة ويتسبب في تجمعات المياه داخله

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ناشد سكان حي الغصينية بمحافظة أحد المسارحة جنوب منطقة جازان الجهات المعنية التدخل سريعًا لإنهاء معاناتهم مع الحزام الدائري الذي يرتفع عن المنازل بأمتار عدة، ويحتجز المياه داخله؛ لترتد على المنازل المجاورة، وتتسبب في غرقها.

وفي التفاصيل، أكد السكان أن المنازل القريبة من الحزام تعاني تجمعات المياه التي غمرتها بكميات كبيرة يوم أمس؛ ما تسبب في معاناة كبيرة. ويكون ذلك بشكل متكرر منذ سنوات عدة.

ورصدت مشاهد مصورة معاناة السكان في ظل ارتفاع عبّارة التصريف عن تجمعات المياه بأمتار عدة، وصِغَر حجمها؛ ما يتسبب في طول مدة التصريف، وبعد نزول ارتفاع المياه عن مستوى العبارة تظل التجمعات كبيرة في المنازل وما حولها.

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شاهد..

سيول أمطار جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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