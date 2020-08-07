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جرفت مقيمين 3 كم.. سيول غزيرة تقطع الكهرباء وتغلق طرقًا بالقنفذة

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هطولات كثيفة ظهرًا توالت على المحافظة ومراكزها وتواصلت عصرًا

جرفت مقيمين 3 كم.. سيول غزيرة تقطع الكهرباء وتغلق طرقًا بالقنفذة

هطلت الأمطار بعد ظهر اليوم بغزارة على محافظة القنفذة ومراكزها والمناطق المجاورة، لها ضمن الحالة المطرية "رهو" مخلفة سيولًا جارفة، بسبب قوة الهطول التي شهدتها المنطقة واستمرت حتى عصر اليوم الجمعة وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الصخور على عدد من طرق القرى.

كما تسببت الأمطار في إغلاق بعض الطرق العامة وتوقف الحركة المرورية، خصوصًا شرق القنفذة بسبب قوة جريان وادي قنونا بني عيسى الذي جرف سيارة مقيمين من الجنسية السودانية خلال محاولتهم عبور السيل الذي سرعان ما أسقط المركبة من على المزلقان الخرساني، إلا أن القدرة الإلهية مكنتهم من النجاة، رغم أن الوادي جرف سيارتهم إلى ما يقارب 3 كم داخل مجرى السيل وأصبحت سيارتهم كومة حديد بعد خروجهم منها بسبب تقلبها بين الصخور.

جرفت مقيمين 3 كم.. سيول غزيرة تقطع الكهرباء وتغلق طرقًا بالقنفذة

جرفت مقيمين 3 كم.. سيول غزيرة تقطع الكهرباء وتغلق طرقًا بالقنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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