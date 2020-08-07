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وصول طائرة تقل 40 أردنيا أحدهم مصاب من لبنان

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وصول طائرة تقل 40 أردنيا أحدهم مصاب من لبنان وصول طائرة تقل 40 أردنيا أحدهم مصاب من لبنان

جى بي سي نيوز :- وصلت طائرة أردنية مطار ماركا على متنها 40 أردنيا أحدهم مصاب بانفجار مرفأ بيروت، قادمة من العاصمة اللبنانية.

ورجح مصدر مسبقا إجلاء أردنيين من لبنان مساء اليوم، من بينهم مصابا أردنيا جراء انفجار وقع في مرفأ بيروت قبل يومين، ليستكمل علاجه في الأردن ، وفق المملكة . 

مصدر آخر، قال لـ "المملكة"، إنّه، "سيتم حجر الأردنيين المتوقع عودتهم الخميس من لبنان مؤسسيا لأسبوعين".

وأضاف لـ "المملكة" أنه "سيتم إخضاع العائدين وفق البروتوكول المتبع في الأردن لحجر العائدين من دول تفشى فيها المستجد".

جي بي سي نيوز

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