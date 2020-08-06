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الجامعات الكندية تدرس لطلابها تجربة نجاح حج هذا العام

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التواصل الحكومي:  يعد حالة ناجحة في إدارة مخاطر وباء كورونا

الجامعات الكندية تدرس لطلابها تجربة نجاح حج هذا العام

قاد نجاح الحج هذا العام بروفيسورة في جامعة سايمون فريزر الكندية، إلى تدريس طلابها الحج كحالة ناجحة في إدارة أخطار الوباء بالعمل.

وذكر موقع التواصل الحكومي في تغريدة له على تويتر، أن نجاح حج هذا العام يقود بروفيسورة في جامعة سايمون فريزر الكندية، إلى تدريس طلابها الحج كحالة ناجحة في إدارة مخاطر الوباء بالعمل الجماعي.

ونوه في تصميم " انفوجرافيك" مرفق بالتغريدة إلى أن البروفيسورة کيللي لي المتخصصة في العلوم الصحية بجامعة "سایمون فریزر" الكندية ذكرت عبر حسابها في تويتر أنها تدرس طلابها حج هذا العام؛ كونها حالة تبرز ضرورة إدارة المخاطر بالعمل الجماعي.

وأشارت البروفيسورة إلى نشرته وكالة رويترز العالمية يظهر اصطفاف حجاج بيت الله الحرام متباعدين في أثناء طوافهم طواف الوداع.

الجامعات الكندية تدرس لطلابها تجربة نجاح حج هذا العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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