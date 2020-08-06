تستضيفها الدوحة.. الاتحاد الآسيوي يحدد ملاعب الأندية السعودية

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بمشاركة الهلال والنصر والأهلي والتعاون في دوري الأبطال

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباريات دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل .

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد اليوم الخميس الملاعب التي ستحتضن المباريات.

يلعب فريق الهلال حامل اللقب مبارياته المتبقية في دور المجموعات على ملعب الجنوب، باستثناء مواجهته أمام شباب أهلي دبي التي ستلعب على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

فيما يلعب النادي الأهلي مبارياته المتبقية على ملعب خليفة بالدوحة، باستثناء مواجهته أمام الاستقلال الإيراني والتي ستقام على ملعب الجنوب، كما سيخوض النصر بقية مبارياته على ملعب جاسم بن حمد فيما ستكون مواجهته أمام العين الإماراتي على ملعب المدينة التعليمية، في حين سيلعب فريق التعاون جميع مبارياته المتبقية على ملعب المدينة التعليمية.

وستقام بقية دور المجموعات والـ 16 خلال الفترة من 14-29 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباريات الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة، بحيث يلعب ثمن النهائي يوم 4 نوفمبر، ونصف النهائي في 25 من ذات الشهر، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 5 ديسمبر.