موجة ثانية لـ"كورونا" تغلق ثاني أكبر مدينة أسترالية

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قرابة 5 ملايين شخص يلتزمون منازلهم

بدأت ملبورن، ثاني أكبر مدينة أسترالية، اليوم (الخميس)، إجراءات عزل شاملة لمدة ستة أسابيع، تغلق خلالها معظم المتاجر والشركات؛ مما أثار مخاوف جديدة من نقص الغذاء، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا.

ودعا رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز سكان ملبورن، الذين خضعوا بالفعل لإجراءات عزل عام أقل حدة لعدة أسابيع، إلى التزام الهدوء وسط تدفق كبير على متاجر البقالة.

وأغلقت المتاجر أبوابها وخلت شوارع المدينة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة، وسجلت ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا 471 إصابة جديدة بكوفيد-19 وثماني حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت أستراليا حتى الآن نحو 20 ألف إصابة و255 وفاة بالفيروس، وهو ما يقل كثيرًا عن العديد من الدول المتقدمة الأخرى.

وبعد إغلاق حدودها الدولية في بداية الجائحة وعزل المدن وإطلاق حملة فحوص شاملة، استأنفت أستراليا الأنشطة الاقتصادية في يونيو حزيران في ظل ظهور حالات يومية بأرقام فردية.فيروس كورونا الجديد