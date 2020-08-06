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استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:59 صباحاً
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:59 صباحاً
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:59 صباحاً
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:59 صباحاً
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:59 صباحاً
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:59 صباحاً
تايوان تنظم مهرجان "كوسبلاي" رغم كورونا
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:49 صباحاً
اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت
-
الأحد 09 أغسطس 2020 10:46 صباحاً
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا
-
الأحد 09 أغسطس 2020 10:38 صباحاً
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة
-
الأحد 09 أغسطس 2020 10:38 صباحاً
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الأخبار - ألمانيا تسجل 741 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز الـ 212 ألفا
DMC
DMC
الخميس 06 أغسطس 2020 08:27 صباحاً
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