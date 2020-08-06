أخبار عاجلة

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
تايوان تنظم مهرجان "كوسبلاي" رغم كورونا -
اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابة 24 ألف شخص بـ"كورونا" من العاملين في الصحة بجنوب إفريقيا

Print
إصابة 24 ألف شخص بـ"كورونا" من العاملين في الصحة بجنوب إفريقيا إصابة 24 ألف شخص بـ"كورونا" من العاملين في الصحة بجنوب إفريقيا
يمثلون 5 ٪ من العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد

إصابة 24 ألف شخص بـ

أعلن وزير الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا زولى ماخيز أن نحو 24 ألف شخص يعملون في المجال الصحي بجنوب إفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن اكتشف الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي وأسفر عن وفاة 181 مواطنًا من جنوب إفريقيا.

وتفصيلاً، أوضح الوزير ماخيز في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن 24 ألف شخص مصاب يمثل نحو 5 ٪ من العدد الإجمالي لحالات "كوفيد -19" في جنوب إفريقيا، لافتًا النظر إلى أنه مع إصابة 529,877 شخصًا بالفيروس، فإن هناك أكثر من 8000 حالة وفاة.

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضررًا في القارة الإفريقية، حيث إنها سجلت وحدها أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في قارة إفريقيا.

وكانت جنوب إفريقيا قد فرضت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق والأكثر صرامة على مستوى العالم منذ نهاية مارس الماضي، كما أغلقت المدارس مرة أخرى لمدة شهر لمواجهة التزايد الضخم في عدد الإصابات وتم إعادة فرض حظر تجول ليلي في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً

خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً

روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا

روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا

حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا

حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا

شبكة عيون الإخبارية