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جماهير الفريق: الحكم و"فيتوريا" ذبحا النصر بسكينٍ بارد!

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جماهير الفريق: الحكم و"فيتوريا" ذبحا النصر بسكينٍ بارد! جماهير الفريق: الحكم و"فيتوريا" ذبحا النصر بسكينٍ بارد!

جماهير الفريق: الحكم و

شنّت جماهير النصر هجوماً ضارياً على المدير الفني لفريقها، البرتغالي روي فيتوريا إضافة لحكم المباراة وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معتبرين أن الاثنين ذبحا فريقهما بسكين بارد.

وتلقى البرتغالي روي فيتوريا النصيب الأكبر من الهجوم الجماهيري بسبب تشكيلته التي بدأ بها المباراة حيث إنتقدت تواجد اللاعب يحيى الشهري على حساب النيجيري أحمد موسى كما انتقدت تغييراته المتأخرة خصوصاً مع اللاعب عبد الرحمن العبيد الذي قالت عنه الجماهير أنه لم يتواجد في المباراة وفتح جبهته كالشارع أمام الهلاليين.

كما تلقى حكم المباراة الفرنسي هجوماً لاذعاً بسبب ما قالت إنه أخطاء تحكيمية وقع فيها تسببت في قتل الفريق داخل الملعب حيث عددت تلك الأخطاء بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق في الشوط الأول إضافة لاحتساب هدف إدواردو التي قالت عنه أنه من تسلل واضح.

ووسع الهلال الفارق بينه وبين النصر لـ 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة ما يعني أن الهلال بات بطلاً للمسابقة بنسبة كبيرة للغاية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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