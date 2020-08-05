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الإطاحة بشخصَيْن سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة

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الإطاحة بشخصَيْن سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة الإطاحة بشخصَيْن سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة
ضبطتهما تحريات شرطة الكعكية.. واتضح أنهما من أرباب السوابق

الإطاحة بشخصَيْن سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة

تحقق النيابة العامة مع اثنين من المواطنين بعد أن أطاحت بهما الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة لقيامهما بسرقة معدات ومضخات وكيابل كهربائية، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة الكعكية، بلاغًا عن تعرُّض أحد المستودعات على طريق الخواجات للسرقة، وأن الجناة قاموا بسرقة كيابل ومضخات ومواتير، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 3 ملايين، وأثناء محاولتهم الهرب تعطلت مركبتهم؛ فتركوها، ولاذوا بالفرار.

وبناء عليه باشر رجال البحث والتحريات بمركز شرطة الكعكية الحادثة، وتمكنوا بتوجيه من قيادة شرطة العاصمة المقدسة، ومتابعة من قائد شرطة الكعكية، من عمل كمين للجناة، ومراقبة المركبة المتعطلة لحين حضور الجناة في جنح الظلام لقطر المركبة، والهروب بها؛ فتم ضبطهم بالجرم المشهود.

واتضح أن الفاعل جانيان من أرباب السوابق سعوديا الجنسية. فجرى إعداد محضر بالواقعة، وتم تسليمهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق معهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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