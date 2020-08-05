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شاهد.. الأمطار ترسم لوحة جمالية وتشير إلى الأخضر بجبل آل يحيى بالداير

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تتميز المرتفعات بتنوع المحاصيل الزراعية وتضم عددًا من المواقع الأثرية

شاهد.. الأمطار ترسم لوحة جمالية وتشير إلى الأخضر بجبل آل يحيى بالداير

شكّلت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الجنوبية أخيرًا لوحة جمالية على مرتفعات جبال آل يحيى شرق محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان.

وتفصيلاً، رُصدت صور من مناظر طبيعية ساحرة للطبيعة البكر في آل يحيى، حيث تعد من أجمل المواقع السياحية في منطقة جازان وتوجد بها أعلى قمة بالمنطقة وهي جبال العريف وفقًا للأهالي الذين أشاروا إلى صعوبة الوصول إليها .

وتتميز هذه المرتفعات بخضرتها الدائمة ووفرة الأمطار طوال السنة وتنوع المحاصيل الزراعية فيها بما في ذلك مدرجات مزارع البن الخولاني الذي يعد المحصول الأول في تلك المدرجات.

وتضمّ "آل يحيى" العديد من المواقع الأثرية، حيث تضم نحو خمسة حصون وقلاع أثرية تاريخية يعود تاريخ بنائها من قِبل أجدادهم إلى ما قبل عهد النبي، حسب رواية الأهالي حيث تعد تلك الجبال ذات إرث تاريخي عريق وطبيعة بكر خلابة .

وناشد أهالي جبال آل يحيى الجهات المعنية بإيصال كل الخدمات البلدية لهم.

شاهد.. الأمطار ترسم لوحة جمالية وتشير إلى الأخضر بجبل آل يحيى بالداير

شاهد.. الأمطار ترسم لوحة جمالية وتشير إلى الأخضر بجبل آل يحيى بالداير

شاهد.. الأمطار ترسم لوحة جمالية وتشير إلى الأخضر بجبل آل يحيى بالداير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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