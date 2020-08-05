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لبنان : إعلان حال الطوارئ ببيروت لمدة أسبوعين وتتولى السلطة العسكرية مسؤولية الحفاظ على الأمن

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لبنان : إعلان حال الطوارئ ببيروت لمدة أسبوعين وتتولى السلطة العسكرية مسؤولية الحفاظ على الأمن لبنان : إعلان حال الطوارئ ببيروت لمدة أسبوعين وتتولى السلطة العسكرية مسؤولية الحفاظ على الأمن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، عن "تبني ما صدر في بيان المجلس الاعلى للدفاع لا سيما لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتولى فورا السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتبنى المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد الجهات لاحقاً".

ولفتت عبد الصمد الى ان " طلبت من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الإستيراد والتصدير لا سيما في مرفأي طرابلس وصيدا، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها".

وبينت ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب الانفجار ورفع النتائج خلال 5 أيام .

وكالات 

جي بي سي نيوز

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