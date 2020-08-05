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السودان يثمن آلية المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

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السودان يثمن آلية المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض السودان يثمن آلية المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
للتوصل لحلّ بين اليمنية و"المجلس الانتقالي"

السودان يثمن آلية المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

أكد السودان أنه يتابع بكثيرٍ من التقدير جهود المملكة العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع جميع الأطراف اليمنية للقبول بالحلول السياسية للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل.

وثمنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، مقترح المملكة المقدم كآليةٍ لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت عن أملها في أن يؤدي تطبيق مقترح الآلية للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن لأجل الوصول للحل السياسي الشامل في اليمن الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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