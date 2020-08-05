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جي بي سي نيوز :- قدّر مروان عبود محافظ العاصمة اللبنانية بيروت، قيمة الأضرار الناجمة عن انفجار المرفأ، بين 3 - 5 مليارات دولار، كرقم أولي.

وتظهر الصور الملتقطة حجم الخسائر التي تعرضت له أرض المرفأ الذي يعد واحدا من أهم 10 مرافيء على البحر المتوسط، إضافة إلى المرافق التجارية والسكنية، وصولا إلى بعد 15 كيلومترا عن مركز الانفجار.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوي "موادا شديدة التفجير".

وتعادل قيمة الخسائر الأولية البالغة 5 مليارات دولار، نحو 9.36 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال 2019، والبالغة 53.37 مليار دولار.

كذلك، يعادل المبلغ أربعة أضعاف قيمة سندات يوروبوند (أدوات دين مقومة بالدولار) تخلف لبنان عن سدادها في مارس/ آذار الماضي، البالغة 1.2 مليار دولار؛ كما تعادل الخسائر 25 بالمئة من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد البالغة 20 مليار دولار.

إلا أن المشكلة الأبرز لدى البلاد، هي توفير السيولة النقدية اللازمة لإعادة بناء المرفأ والمرافق التجارية والسكنية، وهي أزمة قد تطال شركات تأمين عاملة في السوق المحلية، ستكون في واجهة تعويضات بمئات الملايين من الدولارات.

ويأتي الانفجار، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية ومالية ونقدية معقدة، دفعت الحكومة لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي والدول المانحة وأخرى خليجية، للخروج من الضائقة التي تواجهها.

وستكون حكومة حسان دياب، تحت ضغوطات جديدة للمواءمة بين التزاماتها المالية والاقتصادية، وإعادة بناء المرفأ الذي تمر من خلاله 70 بالمئة من حركة التجارة البحرية سنويا.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، كما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.

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