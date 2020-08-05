أخبار عاجلة

حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحريري" يتفقد موقع الانفجار بمرفأ بيروت ويطالب بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه

Print
"الحريري" يتفقد موقع الانفجار بمرفأ بيروت ويطالب بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه "الحريري" يتفقد موقع الانفجار بمرفأ بيروت ويطالب بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه
رئيس وزراء لبنان السابق زار ضريح والده الراحل.. وقال: "قتلوا بيروت أمس"

تفقد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مطالباً بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه.

ودعا "الحريري" من مرفأ بيروت إلى "الحصول على تحقيق والاستعانة بأصدقاء من الخارج؛ لمعرفة سبب هذا الانفجار".

وبعد زيارة مرفأ بيروت، زار "الحريري" ضريح والده الراحل رفيق الحريري، حيث قال: "قتلوا بيروت أمس".

إلى ذلك، تقدم النائب مروان حمادة باستقالته من مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن "هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا

حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا

"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة

"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة

"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات

"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

شبكة عيون الإخبارية