أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. جولات رقابية تغلق 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية

Print
تمثلت في تدني مستوى النظافة ووجود حشرات ورخص وشهادات منتهية

مكة.. جولات رقابية تغلق 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، قائلاً: إن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافةً إلى وجود رخص وشهادات صحية منتهية، مشيراً إلى إتلاف 30 كيلو جراماً من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين.

وأكد أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على المنشآت المتعلقة بأنشطة الصحة العامة كافة؛ للتأكد من سلامة الغذاء، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية كافة من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

مكة.. جولات رقابية تغلق 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية

أمانة العاصمة المقدّسة بلدية أجياد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا

حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا

"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة

"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة

"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات

"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

شبكة عيون الإخبارية