أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

Print
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو حتى 29 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 481 مستفيدًا، وقسم الباطنية 193 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 80 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 174 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 42 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 843 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 40 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 164 فردًا، وقسم الولادة 4 حالات؛ فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

وراجع قسمَ الأشعة 72 شخصًا، وأجري الفحص المخبري لـ311 مراجعًا، وصُرفت الأدوية لـ1.120 فردًا، وراجع قسمَ نقل الدم 7 مستفيدين؛ فيما راجع قسمَ الخدمات التمريضية 492 فردًا.

مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟

لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟

شبكة عيون الإخبارية