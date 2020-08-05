أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد صلاة عيد الأضحى.. اكتشاف إصابات جماعية بكورونا في مدينة كورية

Print
بعد صلاة عيد الأضحى.. اكتشاف إصابات جماعية بكورونا في مدينة كورية بعد صلاة عيد الأضحى.. اكتشاف إصابات جماعية بكورونا في مدينة كورية
السلطات: الحضور لم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي.. تناولوا الطعام سوية

بعد صلاة عيد الأضحى.. اكتشاف إصابات جماعية بكورونا في مدينة كورية

شارك مواطنون من أوزبكستان مصابون بفيروس كورونا في صلاة عيد الأضحى في كوريا الجنوبية، قبل تأكيد إصابتهم.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن 6 مواطنين أوزبيك تم تأكيد إصابتهم بكورونا في يوميْ 3 و4 أغسطس، شاركوا في صلاة عيد الأضحى التي أقيمت في يوم 31 يوليو الماضي في حديقة "شين يول بونغ" بمدينة تشونغ جو، على بُعد 137 كلم جنوب شرق سيئول.

وحضر حوالى 340 شخصًا أجنبيًّا يقيمون في كوريا الجنوبية هذا التجمع الديني، الذي نظّمه المركز الثقافي الإسلامي في مدينة تشونغ جو؛ مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وأقيمت صلاة العيد على فترتين؛ الفترة الأولى بمشاركة حوالى 300 من المسلمين من دول الاتحاد السوفيتي سابقًا على رأسها أوزبكستان، والفترة الثانية بمشاركة حوالى 40 من الدول العربية وجنوب شرق آسيا.

ووفق " اليوم"؛ من المعروف أن الحضور شاركوا في الصلاة بعد أن سجلوا أسماءهم في سجل الزوار، وخضعوا لقياس درجة الحرارة وارتدوا كمامات الوجه.

إلا أنهم تناولوا الخبز والحليب معًا في أعقاب الصلاة؛ مما يثير قلقًا من السلطات الصحية.

وذكرت السلطات أنها تعتقد بأن الحضور لم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي مثل الاحتفاظ بمسافة مترين، وخلعوا كمامات الوجه أثناء تناول الطعام.

وأفادت بأن 126 شخصًا من الحضور خضعوا لفحوصات كورونا، وأثبتت نتائجهم أنها سلبية. وتُجرى فحوصات كورونا على باقي الحضور.كوريا الجنوبية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

فيروس كورونا: عدو العراق الخفي

فيروس كورونا: عدو العراق الخفي

روبوت يساعد في القضاء على فيروس كورونا من خلال الأشعة فوق البنفسجية

روبوت يساعد في القضاء على فيروس كورونا من خلال الأشعة فوق البنفسجية

موريتانيا: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية