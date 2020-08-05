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مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:16 صباحاً
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:16 صباحاً
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:16 صباحاً
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:16 صباحاً
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد
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الأحد 09 أغسطس 2020 10:06 صباحاً
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة
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الأحد 09 أغسطس 2020 09:55 صباحاً
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا"
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الأحد 09 أغسطس 2020 09:55 صباحاً
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين"
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الأحد 09 أغسطس 2020 09:55 صباحاً
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة
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الأحد 09 أغسطس 2020 09:55 صباحاً
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا
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الأحد 09 أغسطس 2020 09:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة
DMC
DMC
الأربعاء 05 أغسطس 2020 11:00 صباحاً
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