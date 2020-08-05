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"مدني جازان" تحذّر من التغيرات الجوية: الحالة تستمر لنهاية الأسبوع

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"مدني جازان" تحذّر من التغيرات الجوية: الحالة تستمر لنهاية الأسبوع "مدني جازان" تحذّر من التغيرات الجوية: الحالة تستمر لنهاية الأسبوع
يصحبها جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كلم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات باستمرار المتغيرات الجوية على المنطقة حتى يوم السبت المقبل.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً أو بالمركبات، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد العقيد الغامدي، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa متمنياً للجميع السلامة الدائمة.مديرية الدفاع المدني جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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