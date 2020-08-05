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القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس باتريك ألين؛ حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس باتريك ألين؛ حاكم عام جامايكا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جامايكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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