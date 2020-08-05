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شاهد.. نصر الله يرسم سيناريو تفجير يشبه ما حدث بمرفأ بيروت

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شاهد.. نصر الله يرسم سيناريو تفجير يشبه ما حدث بمرفأ بيروت شاهد.. نصر الله يرسم سيناريو تفجير يشبه ما حدث بمرفأ بيروت

جي بي سي نيوز:- رسم زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، في خطاب سابق، سيناريو تفجير نووي، يتوقع أن يحدث في إسرائيل، يشبه تماماً ما حدث في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، وأدى إلى تفجير كارثي غير مسبوق في الشرق الأوسط، وفقاً لمقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نصرالله في خطاب سابق إن القنبلة النووية، التي يقصدها ستكون بإرسال صواريخ من قبل حزب الله على حاويات الأمونيا في ميناء حيفا داخل إسرائيل، مما سيؤدي إلى انفجار شبيه تماماً بالقنبلة النووية ، وفق "العربية" .

وتابع في رسم المشهد بالقول إن هذه الصواريخ التي سوف تسقط على هذه الحاويات في منطقة يسكنها 800 ألف نسمة، وسوف تقتل منهم عشرات الآلاف.

وبالفعل حدث هذا السيناريو حرفياً في مرفأ بيروت، وقُتل العشرات وأُصيب الآلاف في تقييمات أولية للانفجار المروع.

وسقط 78 قتيلاً و3700 جريح على الأقلّ، الثلاثاء، في الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت، وتسبّب أيضاً بموجة ذعر بين السكّان، وبدمار في كلّ أنحاء العاصمة دفع السلطات إلى إعلانها "مدينة منكوبة".

وفي مرفأ بيروت، شوهدت جثث وأشلاء، وتحوّلت المستوعبات ركاماً. في شوارع العاصمة وأحيائها، كان في الإمكان رؤية سيّارات مدمّرة متروكة في الطرق، وجرحى تغطيهم دماء، وزجاج متناثر في كلّ مكان

— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman)

جي بي سي نيوز

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