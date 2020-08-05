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رئيس الوزراء اللبناني يعاين أضرار السراي الحكومي جراء الانفجار..

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رئيس الوزراء اللبناني يعاين أضرار السراي الحكومي جراء الانفجار.. بالفيديو رئيس الوزراء اللبناني يعاين أضرار السراي الحكومي جراء الانفجار..

جي بي سي نيوز :- تفقد رئيس اللبنانية حسان دياب الثلاثاء، الأضرار التي لحقت بالسراي الحكومي جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت.

وأظهرت الصور الملتقطة حجم الدمار الذي لحق ببناية السراي الحكومي، وقال دياب إن "ما حصل كارثة وطنية كبرى، لكنه لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون الثمن".


وأضاف: "هذا وعد والتزام وطني وستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير".
وتابع: "أناشدكم كي نتوحد اليوم ونضمد جراح الوطن".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني يوم غدا الأربعاء الحداد في لبنان على ضحايا الانفجار الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: "وكالات"

جي بي سي نيوز

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