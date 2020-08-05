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رابطة المحترفين توقع اتفاقية مع "موفي سينما" لنقل عددٍ من مباريات الدوري

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رابطة المحترفين توقع اتفاقية مع "موفي سينما" لنقل عددٍ من مباريات الدوري رابطة المحترفين توقع اتفاقية مع "موفي سينما" لنقل عددٍ من مباريات الدوري

رابطة المحترفين توقع اتفاقية مع

أبرمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين المالك للحقوق التجارية والتسويقية المتعلقة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اتفاقية مع شركة (موفي سينما) أحد مشغلي دور العرض السينمائي في المملكة العربية .

حيث يحق بموجبها للشركة العرض بشكل مباشر داخل دورها التابعة لها داخل المملكة، لعددٍ من مباريات الجولات الثماني المتبقية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ابتداءً من مباراة فريقي النصر والهلال، والتي ستُقام اليوم الأربعاء، على أن يتم تحديد المباريات المنقولة من قِبل الرابطة.

وسيتم بيع التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني www.muvicinemas.com ، أو من خلال تطبيق شركة موفي سينما.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين رابطة الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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