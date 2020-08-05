أخبار عاجلة

ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
رئيس أرامكو: الظروف غير المواتية انعكست على نتائج أعمال الربع الثاني -
"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 70.32 مليار ريال -
قبل 4 المحرم.. توجيه بضرورة وصول الكتب لـ 1538 مدرسة بمكة -
#أرامكو تحقق أرباحا قدرها 24.62 مليار ريال في الربع الثاني 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس اللبناني: 2750 طنًّا من نيترات الأمونيوم خلف انفجار مرفأ بيروت

Print
الرئيس اللبناني: 2750 طنًّا من نيترات الأمونيوم خلف انفجار مرفأ بيروت الرئيس اللبناني: 2750 طنًّا من نيترات الأمونيوم خلف انفجار مرفأ بيروت
استغرب غياب الإجراءات الوقائية وتوعَّد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين

الرئيس اللبناني: 2750 طنًّا من نيترات الأمونيوم خلف انفجار مرفأ بيروت

حدد الرئيس اللبناني ميشال عون، ومدير الأمن العام اللبناني سبب الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقال عون في تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنًا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

وأضاف عون- حسب سكاي نيوز عربية- أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى قال مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى إفريقيا، وفق ما أفاد مراسلنا.

انفجار بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة

رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة

حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا"

حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا"

تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين"

تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين"

رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة

رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة

شبكة عيون الإخبارية