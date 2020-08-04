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رئيس وزراء لبنان يطلب مساعدة دولية بعد انفجار بيروت

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رئيس وزراء لبنان يطلب مساعدة دولية بعد انفجار بيروت رئيس وزراء لبنان يطلب مساعدة دولية بعد انفجار بيروت

جي بي سي نيوز :- وجّه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء الثلاثاء، دعوة لتقديم مساعدة دولية للبنان بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت.

وقال دياب، في كلمة له عن الانفجار: "نمر في مصيبة"، مضيفاً أن "ما حصل اليوم لن يمر بدون حساب.. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن".

وتابع: "لن نستبق التحقيقات بشأن انفجار بيروت"، إلا أنه قال إن "المستودع الذي وقع فيه الانفجار خطير وموجود منذ 6 سنوات".

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصراً، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضاً.

وسقط أكثر من 30 قتيلاً و3000 جريحاً، بينما لا تزال عشرات الإصابات تصل إلى مستشفيات المنطقة.

وأشارت معلومات أولية بأن الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.

من جهته، رجّح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أن يكون الانفجار الضخم ناجماً عن مواد "مصادرة وشديدة الانفجار".

من جهته، قال وزير الداخلية اللبناني في بيان صدر عن مكتبه إنه يجب انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار، لكنه أضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار قد انفجرت.

كما قال مدير عام الجمارك اللبنانية إن المادة شديدة التفجر هي النترات، مشيرا إلى انفجار أطنان منها.

العربية 

 

جي بي سي نيوز

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