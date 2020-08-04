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بيني غانتس: إسرائيل عرضت إرسال مساعدات إنسانية وأدوية إلى لبنان

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بيني غانتس: إسرائيل عرضت إرسال مساعدات إنسانية وأدوية إلى لبنان بيني غانتس: إسرائيل عرضت إرسال مساعدات إنسانية وأدوية إلى لبنان

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل عرضت إرسال مساعدات إنسانية وأدوية إلى لبنان بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

وجاء في بيان بهذا الصدد اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل توجهت إلى لبنان عبر القنوات الأمنية والدبلوماسية الدولية، وعرضت على اللبنانية مساعدات إنسانية وطبية".

وفي وقت سابق أعلن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، أن إسرائيل لا علاقة لها بالانفجار في مرفأ بيروت.

كما رجح وزير الخارجية غابي أشكينازي أن الانفجار ناجم عن حريق في المرفأ.

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت السلطات اللبنانية إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.

المصدر: رويترز

جي بي سي نيوز

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