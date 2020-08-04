"أسى وقلق وتضامن عربي" مع لبنان إثر الانفجار المروع في مرفأ بيروت

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أكدت الكويت وقوفها وتضامنها التام مع لبنان بمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت البحري في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إن "دولة الكويت تابعت ببالغ الأسى والألم الانفجار الضخم الذي وقع بعد ظهر اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة".

وأكدت "دعم دولة الكويت للشقيقة لبنان في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم، وتجاوز تداعياته، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في لبنان بما يحفظ أمنهم واستقرارهم".

وأعربت عن "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا"، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، عن قلقها بشأن الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت بعد ظهر اليوم.

وقالت في بيان: إن مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان في هذا الظرف الدقيق.

كما أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ الأسى والأسف للانفجار المروع الذي وقع اليوم في مخزن قرب مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، ووقوع أضرار كبيرة في ضواحي مدينة بيروت.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع الشعب اللبناني في هذا المصاب الجلل، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدوره، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين من جراء التفجيرات المروعة، التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، مُتمنيًا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وشدد أبو الغيط في بيان اليوم، على أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها التي من شأنها بكل أسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني، ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التي تمر بها هذا البلد منذ فترة.

كما شدد الأمين العام على أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة، متمنيًا السلامة لهذا البلد العربي العزيز.

كما قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، صادق مواساته وتعازيه للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم بيروت.



وأكد الدكتور الحجرف وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني في هذه اللحظات العصيبة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.انفجار بيروت