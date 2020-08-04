دول العالم تتضامن مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.. وعروض بتقديم المساعدة والدعم

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تتواصل ردود الفعل الدوليّة المتضامنة مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت"، وقالت: "مستعدون لتقديم كل المساعدة الممكنة"، فيما قالت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا: "شاهدت التفجير المريع في مرفأ بيروت، ونتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم ".

من جهته، عرض الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة على لبنان بعد انفجار بيروت، كما أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن "تضامن بلاده مع الشعب اللبناني"، معلناً عن "استعداد بريطانيا لتقديم المساعدة والدعم ".

وغرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية عبر "تويتر" قائلاً: "أعبرُ عن تضامني مع اللبنانيين، وفرنسا تقف إلى جانب لبنان دائماً وهناك مساعدات وإسعافات فرنسية يتمّ الآن نقلها إلى لبنان ".

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: "فرنسا إلى جانب لبنان ومستعدة لتقديم المساعدة ".

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية للرئيس ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت، وجاء في برقية التعزية التي نشر نصها المكتب الصحفي للكرملين، أن "روسيا تشاطر الشعب اللبناني حزنه. وأرجو نقل كلمات المواساة إلى أهالي الضحايا وتمنياتنا الشفاء العاجل لجميع المصابين ".