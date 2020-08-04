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دهس مقيم آسيوي بالأفلاج يؤكد المَطالب بضرورة إنشاء جسر مشاة بطريق الملك فهد

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دهس مقيم آسيوي بالأفلاج يؤكد المَطالب بضرورة إنشاء جسر مشاة بطريق الملك فهد دهس مقيم آسيوي بالأفلاج يؤكد المَطالب بضرورة إنشاء جسر مشاة بطريق الملك فهد
وقع الحادث بعد 24 ساعة من تحذير مواطن من خطورة الموقف أثناء عبور الأهالي

دهس مقيم آسيوي بالأفلاج يؤكد المَطالب بضرورة إنشاء جسر مشاة بطريق الملك فهد

تعرض مقيم آسيوي، مساء اليوم الثلاثاء، لحادث دهس بطريق الملك فهد مقابل حديقة الملك فهد التي تم افتتاحها قبل أيام.

وتفصيلاً، أشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المقيم الآسيوي يعمل بأحد محال مغاسل الملابس بالمحافظة وتعرض للدهس عند ترجله على قدميه أثناء عبور الطريق قادمًا من الحديقة.

وكان المواطن خالد الزنان قد وجّه أمس رسائل مطالبات أثناء توثيقه عبور الأهالي الطريق ذهابًا وخروجًا من الحديقة، منوهًا بخطورة الموقف، وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة إنشاء جسر مشاة على طريق الملك فهد مقابل الحديقة ليسهل التنقل منها وإليها أثناء التسوق من المحال التجارية المقابلة لها وذلك للحد من الدهس التي قد تتكرر لا سمح الله إذا ترك الأمر على وضعه الحالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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