بالصور.. إخماد حريق شب في 3 ورش على مساحة 2700 م بالجوف

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"الضويحي": سيتم محاسبة من يثبت إهماله

قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، إن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغًا مساء اليوم حادث حريق في ثلاث ورش تحتوي على (قطع تشليح سيارات وكراتين وأخشاب وقطع بلاستيكية) بمساحة تقدر تقريبًا 2.760 متر مربع بالصناعية الجديدة.

وأضاف "الضويحي" أن فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل تلك الحوادث، انتقلت لموقع البلاغ حين استلامه، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة لا تزال تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

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كما أشاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وشركة الكهرباء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه) والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.