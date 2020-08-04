أخبار عاجلة

ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
رئيس أرامكو: الظروف غير المواتية انعكست على نتائج أعمال الربع الثاني -
"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 70.32 مليار ريال -
قبل 4 المحرم.. توجيه بضرورة وصول الكتب لـ 1538 مدرسة بمكة -
#أرامكو تحقق أرباحا قدرها 24.62 مليار ريال في الربع الثاني 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. إخماد حريق شب في 3 ورش على مساحة 2700 م بالجوف

Print
"الضويحي": سيتم محاسبة من يثبت إهماله

بالصور.. إخماد حريق شب في 3 ورش على مساحة 2700 م بالجوف

قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، إن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغًا مساء اليوم حادث حريق في ثلاث ورش تحتوي على (قطع تشليح سيارات وكراتين وأخشاب وقطع بلاستيكية) بمساحة تقدر تقريبًا 2.760 متر مربع بالصناعية الجديدة.

وأضاف "الضويحي" أن فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل تلك الحوادث، انتقلت لموقع البلاغ حين استلامه، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة لا تزال تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.
‏‎
كما أشاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وشركة الكهرباء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه) والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

بالصور.. إخماد حريق شب في 3 ورش على مساحة 2700 م بالجوف

بالصور.. إخماد حريق شب في 3 ورش على مساحة 2700 م بالجوف

بالصور.. إخماد حريق شب في 3 ورش على مساحة 2700 م بالجوف

بالصور.. إخماد حريق شب في 3 ورش على مساحة 2700 م بالجوف

بالصور.. إخماد حريق شب في 3 ورش على مساحة 2700 م بالجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة

رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة

حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا"

حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا"

تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين"

تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين"

رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة

رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة

شبكة عيون الإخبارية