استفتاء "تويتر".. هل يدخل منصة التدوين الأشهر نادي الاشتراكات المدفوعة؟ "الحمادي" يجيب

★ ★ ★ ★ ★

قال إن وضعه صعب مقارنة بـ"فيس بوك" و"سناب شات" و"يوتيوب"

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مشرف مجتمع Google للمطورين في السعودية، أن موقع التدوين الشهير “تويتر” وضعه صعب مقارنة بالمنافسين له في السوق، فمنذ سنوات لم يستطع أن يتجاوز حاجز الـ 350 مليون مستخدم نشط شهرياً مقارنة بغيره من منصات التواصل الاجتماعية “فيس بوك” و”سناب شات” و”يوتيوب” وغيرها.

وأضاف "الحمادي" خلال حديثه لبرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” أن الاختراق خفّض من قيمة “تويتر” السوقية بشكل كبير، وعرض سمعته الأمنية لمخاطر كثيرة، مشيراً إلى أنه يحاول زيادة عدد المستخدمين وتعويض الخسائر التي تكبدها أو تقليلها بشكل أو بآخر، عبر مزايا جديدة للمستخدمين بعضها مدفوعة الثمن مثل التغريدات الإعلانية في مقابل اشتراك شهري.

وبين “الحمادي” أن شركة “تويتر” تستهدف الاشتراكات المدفوعة بشكل وآخر، وهو أمر معروف في الشبكات الاجتماعية مثل اليوتيوب حيث الاشتراك الشهري نافس الكثير من الشركات، ونجحت كذلك ميزة إمكانية تحميل المقطع ومشاهدته بدون إنترنت أو مشاهدته بدقة عالية ومشاهدة قنوات بث مباشر أو سماع اليوتيوب في الخلفية وغيرها من المزايا المدفوعة.

وأكمل أن “جوجل” أتاحت دفع ستة دولارات من أجل الحصول على مساحة إضافية أو اسم خاص للبريد الإلكتروني، مضيفاً أن من يراقب وضع الشركات التقنية على مدى السنوات العشر الماضية يؤكد أن ذلك هو التوجه المقبل لعدد من شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق اشتراك سنوي أو شهري أو مدى الحياة وأن الاشتراكات الإلكترونية أصبحت جزءاً من الميزانية لدى الأفراد والشركات.

وكشف “الحمادي” بأن المزايا تستهدف الشركات الكبيرة وليس الأفراد الذين يريدون نشر مقاطع فيديو تتجاوز الـ 10 دقائق، ونشر مقاطع بدقة عالية، وميزة حذف التغريدة قبل وصولها للمستخدمين بثلاثين ثانية، مبيناً أنه لا يمكن تخيل أن "تويتر" سيستفيد من هذه الخطوة على المدى الواسع.

وقال "الحمادي" إنه لن يكون هناك خاصية التعديل على التغريدة؛ لأن التغريدة رسالة قصيرة لا يمكن تعديل صياغتها، وأنه في الغالب سيكون هناك تطبيق لما تم نشره من استفتاء في “تويتر” لأن الذي ينظر حين قام باستفتاء الوضع الليلي بعدها بأشهر قليلة أتاحت هذا الأمر، وكذلك 99 دولاراً الاشتراك الشهري للإعلانات.