إغلاق 21 منشأة تجارية بمكة بعد رصد مخالفات فيها

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خلال جولات رقابية مكثفة لبلدية العزيزية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 21 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في ضبط عدة مخالفات أبرزها 12 منشأة تباشر النشاط خارج حدود المحل، ومنشأتان تمارسان النشاط بدون ترخيص، إضافةً إلى وجود 7 منشآت خالفت دفع رسوم اللوحات الخاصة بالمح، مشيراً إلى إغلاق المنشآت فورًا وأخذ التعهدات اللازمة لمراجعة البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .

وأكَّد "المالكي" أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كافة المنشآت للتأكد من سلامتها، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن كافة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.