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حريق كبير ومئات الجرحى وأضرار هائلة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت

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حريق كبير ومئات الجرحى وأضرار هائلة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت حريق كبير ومئات الجرحى وأضرار هائلة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت
عدد الإصابات لا يحصى

حريق كبير ومئات الجرحى وأضرار هائلة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن حريقاً كبيراً اندلع اليوم في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات لا يحصى، وأن فرق الإسعاف تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، في حين تعمل فرق الجيش والقوى الأمنية اللبنانية على تسهيل حركة السير لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني للتحرك.

ونجم عن الانفجار وقوع إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

انفجار بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية