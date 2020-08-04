أخبار عاجلة

الري: تنسيق مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث -
إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد -
عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف -
تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أعلى حصيلة يومية في شهر.. "كورونا" يغزو 2.700 إيراني

Print
أعلى حصيلة يومية في شهر.. "كورونا" يغزو 2.700 إيراني أعلى حصيلة يومية في شهر.. "كورونا" يغزو 2.700 إيراني
وفاة 212 شخصًا خلال 24 ساعة

أعلى حصيلة يومية في شهر..

سجلت إيران اليوم (الثلاثاء) أكثر من 2.700 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية خلال ما يزيد عن شهر.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، في تصريحات بثها التلفزيون أنها سجلت 2.751 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 212 شخصًا توفوا جراء الفيروس في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 17 ألف و617 وفاة.

من جانبه، دعا مساعد وزير الصحة إلى فرض غرامة على الذين يخالفون قواعد وضع الكمامات، والعقوبة الوحيدة المطبقة هي رفض تقديم الخدمة في أماكن عامة.

ويُرصد منحى تصاعدي لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن المستجد في إيران منذ أن سجلت أدنى الأعداد في مايو (أيار).

ودفع ذلك إيران إلى جعل الكمامات إلزامية في الأماكن المغلقة، وإلى إعادة فرض قيود كانت رفعت تدريجيًا منذ أبريل (نيسان) سعيًا لإعادة فتح الاقتصاد.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية