أخبار عاجلة

إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد -
عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف -
تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انفجارات إيران الغامضة تتواصل .. اندلاع حريق في منطقة صناعية قرب طهران

Print
انفجارات إيران الغامضة تتواصل .. اندلاع حريق في منطقة صناعية قرب طهران انفجارات إيران الغامضة تتواصل .. اندلاع حريق في منطقة صناعية قرب طهران
لم يسفر عن قتلى أو جرحى ولا يزال قيد التحقيق

انفجارات إيران الغامضة تتواصل .. اندلاع حريق في منطقة صناعية قرب طهران

اندلع حريق في منطقة صناعية قرب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات غامضة وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.

وأوضح التلفزيون أن الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح، ولا يوجد قتلى أو جرحى، وأن رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أشار مسؤول في إدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

ووقعت أخرى في منشآت إيرانية خلال الأسابيع المنصرمة، بما في ذلك حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض الشهر الماضي، تسبب في أضرار جسيمة.

وفي 26 يونيو حزيران، وقع انفجار شرقي طهران قرب قاعدة بارشين العسكرية، ذكرت السلطات أنه نجم عن تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

ووقع انفجار في منشأة طبية شمالي العاصمة طهران؛ مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا.إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا حوادث وبدون إغلاق

"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا حوادث وبدون إغلاق

"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا حوادث وبدون إغلاق

"مرور عسير" يتعامل مع انهيارات عقبة شعار بلا حوادث وبدون إغلاق

شبكة عيون الإخبارية