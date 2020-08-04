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العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات

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العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات
دعت إلى اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات والتواصل معها حال الطوارئ

العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات

حذّرت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إعصار إساياس.

وقالت السفارة عبر حسابها: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة #Isaias إلى إعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ.سفارة المملكة العربية واشنطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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